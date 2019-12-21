الصادقون تنهي الجدال وتؤكد: لا نتبنى أي مرشح لرئاسة الوزراء

2019/12/21 | 16:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، نعيم العبودي، اليوم السبت، أن كتلته لا تتبنى أي مرشح لمنصب رئاسة الوزراء.

وقال العبودي في تغريده له

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