توقعات الأبراج الأسبوعية: تقوى الحظوظ وتهدأ الأجواء لكن انتبه على صحتك

2019/12/21 | 16:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أليكم التوقعات الأبراج الأسبوعية من 12 الي 28 كانون الأول الجاري مع خبير الفلك إبراهيم حزبون

برج الحمل

مهنياً: اسبوع جيد يحمل مسألة مهمة اسبوع نوعيته دسمة غنية مع التقاء الزوايا الفلكية بأهم نقاط ما يجعلك تربح نوعية الوقت قوية ومهمة البداية يومي السبت والاحد مع وجود القمر في العقرب تقوى الحظوظ ما يجعلك تتعاطى مع الامور بطريقة واضحة فترد الامور الى مجراها الطبيعي تهدأ العواصف والأجواء وتتخلص من أزمتك وتنتبه لوضعك.

عاطفياً: تتحسن الاجواء الفلكية العائلية مع انتقال الزهرة الى الدلو فتكون مناسبة تماما للأوضاع العاطفية والمالية والشهرة لذلك سوف تعيش اسبوعا مليئاً بالحب والمشاعر والانفعالات الكبيرة ورغبات باتجاه شخص ملفت جداً يترك أثره عليك.



قد تعيش قصة فريدة، وعلاقة مميزة تحجبها عن الأنظار أو تحاول أن تطلقها إلى النور او قد ترتبط بزواج أو تحتفل بخطوبة.

برج الثور

مهنياً: يحمل لك الاسبوع الاخير من عام 2019 طمأنينة ارتياح تغيير انفراجات ونوع من تحضير للسنة الجديدة البداية مع يومي السبت والاحد مع وصول القمر الى العقرب حاملا معه التعب والعوائق البسيطة وثقل بالأجواء ما يعني التقصير ممنوع مطلوب منك التركيز على امتحان مهني واكاديمي صعب.

عاطفياً: تفتقد الى الحصانة والحماية العاطفية والشخصية تحت تأثير كوكب الحب من مواجهة برجك من الدلو لذلك لا تتدخل في مسائل لا تعنيك حتى لا تورط نفسك في قضايا قانونية لا سيّما اذا كان لديك خلاف مع الحبيب.



تكون الظروف متطلبة ومن الخطأ التسرّع في حسم الامور الحساسة سوف تفشل في التفاهم مع الشريك وقد تتعرض لاتهامات عشوائية.

برج الجوزاء

مهنياً: تختم السنة بطريقة مهمة وجيدة كما يتميز الاسبوع الاخير من عام 2019 بانتقال الشمس من مواجهة برجك من القوس الى برج الجدي لتضم الى كوكب المشتري كوكب الحظ والقمر الجديد يوم الخميس 26 ما يعني اسبوع بخمسة نجوم كل الاحداث تدور لمصلحتك على كافة المستويات مع وجود القمر في العقرب يومي السبت والاحد الذي يحمل معه تأثيرات ايجابية جيدة ورابحة معنوياً ومادياً.

عاطفياً: نجاحات وتسويات علاقات متناغمة انسجام واجواء رومنسية عاطفية وعائلية القلب سعيد العلاقات حلوة سوف تفرح لخبر سار وتتعزز الشعبية تعرف لقاءات مشوقة جداً انت تملك مفتاح الحظ عاطفيا فلا تتردد باللجوء الى استعماله.

برج السرطان

مهنياً: بداية فصل الشتاء ستكون ضاغطة ومتطلبة لكن بالرغم من الجو العام الترابي المعاكس والتحديات مع وجود الشمس والمشتري في مواجهة برجك من الجدي الا أنك سوف تسعى جاهداً للوصول إلى القمّة، وستكون انطلاقة الاسبوع جيدة ومشجعة بوادر انفراج بوادر تقدم ربح واخبار سارة وبالتالي من الطبيعي أن يرافقك النجاح على مختلف الاصعدة مهنيا دراسيا وحتى عاطفيا.

عاطفياً: تتحسن ظروفك العاطفية والعائلية مع انتقال الزهرة من مواجهة برجك من الجدي لتنتقل الى برج الدلو اي الى موقع مناسب مع برجك ما يعني إن الدورة الايجابية التي تبدأها هذا الاسبوع ستكون مؤثرة على كافة نواحي حياتك العاطفية وقد يحمل اليك حدثًا عائليًا سارًا كولادة طفل او ربما زواجًا.

برج الاسد

مهنياً: اسبوع جيد على ذوقك مفاجآت سارة تختم العام 2019 بطريقة جيدة وواضحة مع انتقال الشمس الى الجدي الذي يفتح امامك ابواب مهمة جدا حلول تسويات انفراجات على الارجح سوف تودع العام وانت مرتاح لكن بالرغم من هذه الايجابيات قد تشوش راسك الأفكار السوداء يومي السبت والاحد مع وجود القمر والمريخ في العقرب المعاكس لتوجهاتك ما يجعلك تتراجع وحتى الاستسلام.

عاطفيا: تعاني هذا الاسبوع من مشاكل وتراجع عاطفي مع وجود الزهرة في مواجهة برجك من الدلو فلن تكون فترة رومانسية ومن المتوقّع أن تخضع العلاقات كافّة لإختبارات صعبة ينصحك الفلك أن تحافظ على علاقاتك العاطفية والعائلية بعيداً عن سوء التفاهم أو المسائل المزعجة أو البلبلة والتناقضات مع أحد الأولاد ما يعني ضرورة التفكير وإعادة النظر في بعض العلاقات والقرارات.

برج العذراء

مهنياً: اسبوع مهم انقال من سنة كانت لا بأس بها الى سنة مميزة واعدة بالحظ والفرص الكبيرة بداية فصل الشتاء بداية خير بالنسبة الك بداية استقرار مسائل جديدة شراء بيت عقار هجرة زواج كل هذه الامور واردة البداية والانطلاقة داعمة جدا بحيث يحيطك الفلك بالحظ وازدهار لإطلاق المشاريع والتوسّع والتطوّر وحتى السفر فيكون العنوان الابرز عن هذه المرحلة ارباح مكاسب مادية ومعنوية.

عاطفياً: بالرغم من انتقال الزهرة من الجدي الى الدلو الا انك سوف تعيش اسبوع عاطفي شخصي وعائلي واعد يبعث في نفسك الأمل ويسهّل عليك التواصل مع شريك حياتك ويساعدك أيضاً على فتح قنوات جديدة للتفاعل، كما يبشّرك كوكب الحب من برج الدلو بآفاق عاطفية جديدة وتقارب وودّ وبلقاء مميّز قد يشغل قلبك.

برج الميزان

مهنياً: نهاية سنة واعدة بالخير والتغييرات الجذرية والتنقلات والاسفار والمفاوضات والمساومات والتأثيرات الفلكية الايجابية التي تخدم مصالحك مع انتقال القمر الى العقرب يومي السبت والاحد الى البيت الثاني بيت المال والمكاسب والارباح والاقساط والفواتير حتى الطالب يكون على موعد مع نتائج ايجابية لامتحاناته الجامعية والمدرسية كما ان حضورك الذهني وجهودك المتواصلة تسهم إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور.

عاطفياً: تشرق حياتك العاطفية والعائلية وتختفي الغيوم العاطفية وسوء التفاهم مع انتقال الزهرة من مواجهة برجك من الجدي الى الدلو الصديق ما يجذب اليك الاحباء ويغمرك كوكب الحب بكاريزما كبيرة كما يحمل اليك الحظوظ في حياتك العائلية وأوقاتاً سعيدة ورومانسية تزدهر اجتماعياتك ما يجعل الاجواء حولك اكثر دفئا وحنانا حان وقت الحب واللقاءات العذبة، ان كل الذبذبات الفلكية مشجّعة جداً.

برج العقرب

مهنياً: سنة مباركة فلكيا والبداية انطلاقة اسبوع واضحة والاولويات معروفة بالسبة الك خاصة يومي السبت والاحد تحت تأثير القمر من برجك فتكون بداية سريعة جدا تجعلك تفتح صفحة جديدة وتعمل على اعادة تقييم كل القرارات ماليا او دراسيا او اكاديميا فتكون من الاقوياء فترة القرارات الذي تجعل الوقت مناسبا للقيام بمشروع جديد وخوض تجربة من نوع آخر كسفر مثلا او الانتقال الى مدينة جديدة.

عاطفياً: تعاكسك الرياح العاطفية والعائلية وتمتحن صلابة مواقفك وقدراتك على مواجهة الضغوط.



من المتوقّع أن يكون مزاجك حادّاً ومتقلباً ان وجود الزهرة في برج الدلو في مواجهة برجك يخفف الوهج العاطفي ويسبب لك المتاعب ويولد جوا من البرودة في حياتك من المحتمل أيضاً أن تتّهم الاحبّاء بأنّهم السبب وراء معاناتك وحدّة طبعك.

برج القوس

مهنياً: اسبوع مهم مع وجود كوكب المشتري في البيت الثاني بيت المال بالنسبة لبرجك بالإضافة الى الشمس والقمر الجديد من الجدي ايضا البداية مع يومي السبت والاحد بداية بطيئة ايام فارغة تأخير تراجع تراكمات كبيرة في الأعمال والمهمات الصعبة والمعقّدة والدراسة مطلوب منك التركيز على كل الملفات الاكاديمية تحت تأثير القمر من العقرب فتشعر بالقلق ويتسلّط الضوء على مجال الدراسة.

عاطفياً: اسبوع رومنسي بالتأكيد يحمل لك كوكب الحظ والحب عواطف كبيرة وارتياحا وتقاربا وانفراجات ومصالحات وتفاهم مع الشريك والاولاد للعازب تنفتح أمامك الابواب ويسهّل القدر خروجك من مرحلة العزوبية.



يدعمك الزهرة من برج الدلو ويشجّعك على تلبية الدعوات وعلى الارجح سيلفت نظرك شخص مختلف عن محيطك تجد فيه خصالاً غامضة ترغب في اكتشافها واختبارها.

برج الجدي

مهنياً: نهاية سنة ولا أجمل حدث مهم القمر الجديد في برجك دخلنا في زمن الجدي زمن سريع المشتري والشمس والقمر الجديد ولا اروع اسبوع مهم حافل بالإيجابيات والظروف المهمة تبدا الاسبوع بقوة وتنهي كل المسائل العالقة البداية السبت والاحد القمر في العقرب في موقع جيد عنوان وناجح صفقات تجاريّة استثمارات جيّدة نتائج مدرسية واكاديمية باهرة ارباح سهلة وحظوظ استثنائية من الوعود والانفتاح على آفاق جديدة.

عاطفياً: لا تزال تخيّم على حياتك العاطفية والعائلية اجواء من الرومانسية ويحيطك كوكب الحب المتنقل في برجك بتأثيرات إيجابية، كما يحمل لك أوضاعاً عاطفية مميزة أو لقاء حاراً ومهماً يجعل قلبك يخفق بسرعة أكبر.



تمارس سحرك وتأسر الجميع، فتعبّر عن نفسك بطلاقة مستقطباً الإعجاب.

برج الدلو

مهنياً: اسبوع جيد سوف تنهي العام على أنغام رومنسية دافئة مع انتقال الزهرة كوكب الحب والشهرة الى برجك لكن عليك ان تكون حذرا جدا يومي السبت والاحد مع وجود القمر في مواجهة برج من العقرب الذي يسبب لك تراجعا مهنيا دراسيا وماديا ما يجعلك مضطرا لاتخاذ تدابير ضرورية لإنتاج عمل افضل في هذه الايام الصعبة التي تسبب المزيد من التوتّر والتعب ما يجعلك مرهقاً على الصعيد الجسدي والمعنوي

عاطفياً: يسجل هذا الأسبوع الاستثنائي مفاجآت كثيرة تسعدك تقوى خلاله الروابط وتزداد الاجواء الحميمية وتتمتع بشخصيّة جذابة ولطيفة حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب فأنت تعلم أن هذه اللحظات لا تعوض تتلقى علامات الإعجاب والحب، ويسطع نجمك في كل مكان.

برج الحوت

مهنيا: اسبوع مهم جدا بداية فصل الشتاء مناسبة جدا ونهاية السنة تحمل اخبارا سعيدة بداية السبت والاحد مع انتقال القمر الى العقرب المائي الصديق الذي يفتح امامك ابواب الحظ والجرأة والحماسة والتغيير والانفتاح والتعاون مع الاخرين كما يحمل معه الاحداث الفلكية الداعمة والواعدة على مختلف المستويات دراسيا مهنيا وحتى شخصيا والذي يقدم لك الفرص النادرة والتقدم في المشاريع والنجاح والعمل لذلك توقّع العديد من المهام والأعمال والنجاحات الإدارية.

عاطفياً: ان انتقال الزهرة الى مواجهة برج من الدلو تتحدث عن انقلابات في حياتك الشخصية والعائلية تختلف وجهات النظر مع الشريك ويوجهك بتساؤلات واستفهامات ويطالبك بتبريرات وتوضيحات عليك المسايرة والتحلي بالهدوء قبل توجيه الانتقاد واللوم فلا تتفوّه بكلمة تندم عليها لاحقاً.

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