الغضبان: توقعات بإضافة كميات جديدة الى حجم المخزون والاحتياطي من النفط والغاز

2019/12/21 | 16:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم السبت، إضافة كميات جديدة من الثروة الهايدروكاربونية (النفط ،الغاز) الى المخزون والاحتياطي للعراق خلال الفترة المقبلة.

وقال الغضبان خلال ترؤسه اجتماعاً فنياً تخصصياً للفريق المكلف في شركة الاستكشافات النفطية ودائرة المكامن وتطوير الحقول في مركز الوزارة ان "الدراسات الفنية والبحوث الجيولوجية التي أعدها الفريق التخصصي قد اشرت الى وجود مساحات كبيرة في المنطقة الغربية ، فضلاً عن محافظات الوسط والجنوب من العراق تضم التراكيب الهايدروكارونية والفرص الواعدة للاستثمار تسهم في اضافة كميات كبيرة جديدة الى حجم المخزون النفطي ومن ثم الى الاحتياطي من الثروة الهايدروكاربونية (النفط،الغاز) وسوف تدخل مناطق جديدة واعدة الى منظومة الانتاج التقليدية".

وتابع "ما يتطلب منا تحديث الأرقام المتعلقة بحجم المخزون والاحتياطي النفطي، وسوف تعلن الوزارة عن ذلك بعد الانتهاء من اعداد وجمع المعلومات المتعلقة بهذا الشأن ، وهذا ما يجعل العراق ان يتبؤ موقعاً متقدماً في التصنيف العالمي".

من جانبه قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد ان "نائب رئيس الوزراء وزير النفط ومن خلال اهتمامه بقطاع الاستكشافات النفطية وأهميته في تعظيم المخزون النفطي والغازي، الذي يقدر بإكثر من 112 مليار برميل والاحتياطي الذي يزيد على 143 مليار برميل، وقد أوعز في وقت سابق الى تشكيل لجنة فنية تخصصية تعمل على تحديث المعلومات المتعلقة بالثروة النفطية والغازية من اجل وضع الخطط المستقبلية المناسبة ، وقد حققت الدراسات للفريق المكلف نتائج مثمرة تمثل اضافة جديدة في تحديد مسارات فنية رصينة وخارطة طريق نحو الاستثمار الامثل لثروة البلاد".

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