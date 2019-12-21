النفط: توقعات بإضافة كميات إلى حجم المخزون والاحتياطي

2019/12/21 | 16:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، اليوم السبت، بإضافة كميات جديدة من الثروة الهايدروكاربونية (النفط ،الغاز )الى المخزون والاحتياطي للعراق خلال الفترة المقبلة.

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