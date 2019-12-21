2019/12/21 | 16:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، السبت، عن إحباط تعرض لتنظيم "داعش" وملاحقة فلول التنظيم شرقي محافظة ديالى.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الحشد الشعبي نفذ عملية امنية لملاحقة مجموعة من عناصر داعش حاولت التعرض على أحدى النقاط العسكرية في نفط خانة واطلاق النار باتجاهها".وأضاف ان "قوات الحشد تصدت للتعرض وقامت بملاحقة المهاجمين حتى لاذوا بالفرار".

وكان الحشد الشعبي والقوات الأمنية شرعا في وقت سابق من اليوم السبت، بعملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" شمال المقدادية في ديالى.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط تعرضاً لداعش شرقي ديالى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحبط تعرضاً لداعش شرقي ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).