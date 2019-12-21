الحشد الشعبي يحبط تعرضاً لداعش شرقي ديالى

2019/12/21 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاعلام في هيأة الحشد الشعبي، السبت،عن احباط تعرض لداعش شرقي ديالى.

وقالت المديرية في بيان، إن "عملية عسكرية انطلقت، فجر اليوم، لملاحقة مجموعة من عناصر داعش حاولت التعرض على أحدى نقاطنا في نفط خانة واطلاق النار باتجاهنا".

وأضافت، انه "تم التصدي لهم وملاحقتهم بكل بسالة من قبل ابطال لوائنا بقيادة المجاهد السيد يوسف البطاط معاون امر لواء 20، حيث لاذ العدو بالفرار،وعادت قوتنا بدون خسائر".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شؤون افواج الطوارئ في محافظة البصرة، السبت (21 كانون الاول 2019)، إلقاء القبض على متهم يقوم بإدخال الادوية الفاسدة عبر ميناء ام قصر، بمحافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت (21 كانون الأول 2019) تدمير عدة أهداف لداعش ضمن سلسلة جبال حمرين، في محافظة ديالى.

وذكرت القيادة، في بيان، أن "طائرات الـ أف 16 وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، تمكنت من تدمير عدة

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، السبت (21 كانون الأول 2019)، بانتحار شاب يبلغ من العمر 16 سنة، مشيراً الى أنها ثاني حالة انتحار تحدث في المحافظة خلال 24 ساعة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة ذي قا

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