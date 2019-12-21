المرصد السوري يكشف حصيلة قصف الطائرات الحكومية والروسية لإدلب

2019/12/21 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المرصد السوري لحقوق الانسان، عن حصيلة ضحايا القصف الذي تعرضت اليه مدينة إدلب، خلال الساعات المئة الماضية.

وأوضح المرصد في بيان، ان القصف الذي نفذته طائرات حكومية وروسية على إدلب، أدى الى مقتل وإصابة مئة وخمسة وتسعين شخصا، مشيرا الى استمرار المعارك بوتيرة عنيفة في ريف معرة النعمان الشرقي.

وأبدى المرصد استغرابه من اكتفاء القوات التركية بمراقبة العمليات العسكرية، التي تجري بالقرب منها، ونزوح المدنيين من تلك المناطق، وهو ما يتعارض مع دورها كضامن لوقف اطلاق النار، مضيفا ان القوات التركية تشرف على تقدم قوات النظام والروس، وسيطرتهم على مناطق وقتلهم وتهجيرهم للمدنيين.

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