الحشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش ويبدأ ملاحقة فلوله شرقي ديالى

2019/12/21 | 16:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اطلق الحشد الشعبي يوم السبت عملية امنية لملاحقة فلول داعش شرقي محافظة ديالى

وذكر الحشد في خبر على موقعه الرسمي اليوم ان الحشد الشعبي نفذ عملية امنية لملاحقة مجموعة من عناصر داعش حاولت التعرض على أحدى النقاط العسكرية في نفط خانة واطلاق النار باتجاهها، مشيرا الى ان قوات الحشد تصدت للتعرض وقامت بملاحقة المهاجمين حتى لاذوا بالفرار.

وكان الحشد الشعبي والقوات الأمنية شرعا في وقت سابق من اليوم بعملية أمنية لملاحقة فلول داعش شمال المقدادية في ديالى.

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