بالفيديو.. طائرات الـ اف 16 تدمر اهدافاً لداعش قرب بحيرة حمرين

2019/12/21 | 16:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت طائرات الـ اف 16، اليوم السبت، من تدمير عدة اهداف لعصابات داعش الإرهابية قرب بحيرة حمرين.

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