رسميا.. فيورنتينا يقيل مونتيلا بعد الخسارة أمام روما

2019/12/21 | 16:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن فيورنتينا الإيطالي إقالة مديره الفني فينشنزو مونتيلا من منصبه، اليوم السبت، عقب الخسارة الكبيرة أمام روما في الدوري المحلي أمس الجمعة.

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