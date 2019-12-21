عاجل | تحالف البناء يقرر رسمياً ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء

2019/12/21 | 16:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

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