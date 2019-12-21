بادرة “حسن نية”.. المتظاهرون ينسحبون من الاحرار والوثبة وشارع الرشيد: شاهد الفديو

2019/12/21 | 16:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن المتظاهرون ،اليوم السبت، انسحابهم من جسر الاحرار، وساحة الوثبة وشارع الرشيد وسط بغداد، وذلك في مبادرة “حسن نية” تأتي بعد خطبة المرجعية يوم امس.ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حراكاً سياسياً لاختيار رئيس حكومة مؤقتة.

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