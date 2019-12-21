2019/12/21 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قزانيه تعاني تراكم الطين في سدودها أهالي المنصورية يؤمّنون أنفسهم من خطر داعش ديالى ــ سلام الشمري كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى عن تامين كامل لما اسماها ضفة النار شرق المحافظة .وقال رئيس المجلس المحلي لناحية المنصورية راغب العنبكي لـ ( الزمان) امس ان ( الضفة الشرقية لنهر ديالى الممتدة من قرى شروين […]

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