2019/12/21 | 16:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدد الدستورية في الدستور العراقي – عمار رحيم الكناني أصدر رئيس الجمهورية بأن مدة انتهاء المدة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا سوف تنتهي اليوم الاحد المصادف 22/ 12 وليس يوم الخميس المصادف 19/ 12 على اساس عدم احتساب ايام العطل خلال المدة الدستورية التي نصت عليها المادة (76/ اولا) من الدستور وهذا رأي […]

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