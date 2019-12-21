مقترح المرجعية الديينة في العراق لتجنب الاقتتال الداخلي | تقرير

2019/12/21 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في كل أزمة يدخلها العراق، تنبري المرجعية الدينية العليا لطرح خارطة طريق تعبر بالبلاد الى بر الأمان..



المرجعية ومن خلال خطبتها الاخيرة دعت الى ضرورة العودة للشعب وإجراء انتخابات مبكرة، وتشكيل حكومة بعيدة عن التدخلات الخارجية.

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