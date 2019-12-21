2019/12/21 | 16:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه يوفنتوس نظيره لاتسيو، غدًا الأحد، على ستاد جامعة الملك سعود، في إطار كأس السوبر الإيطالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقب الدوري يساند يوفنتوس في معركة السوبر) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقب الدوري يساند يوفنتوس في معركة السوبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).