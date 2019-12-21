ظهور صادم للفنان حسن يوسف في أحدث صورة له

2019/12/21 | 16:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تسبب أحدث ظهور للفنان حسن يوسف ليلة أمس الخميس 19 ديسمبر، في مهرجان نايل دراما، في صدمة لـ عدد من نشطاء السوشيال ميديا.وتم تداول صورة للفنان القدير من فعاليات المهرجان، وقد بدت عليه علامات كبر السن وظهر ممسكًا بـ عكاز.كان حسن يوسف، كشف عن بعض التفاصيل الخاصة بشائعة عودة زوجته الفنانة […]

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