حقيقة إقامة قداس في السعودية

2019/12/21 | 16:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نفى الأنبا مرقس، مطران مدينة شبرا الخيمة المصرية ومسؤول الإعلام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما تم تداوله عن إقامة قداس في مدينة الدمام السعودية.وأكد الأنبا مرقس أن ما تم تداوله على صفحات “الفيسبوك” في هذا الشأن غير صحيح، وفقا لما نقلته جريدة “الدستور”.وأضاف في بيان له أنه لم تتم الصلاة نهائيا في […]

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