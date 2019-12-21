كاظم حبيب - انتفاضة تشرين الأول الشبابية السلمية والآفاق المستقبلية للعراق

2019/12/21 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب الفهرستأولاً: العوامل التي فجرت الانتفاضة الشبابية السلميةثانياً: مطالب الانتفاضة الشبابية السلمية ثالثاً: موقف قوى النظام الطائفي الفاسد من تلك المطالب العادلةرابعاً: وجهة تطور الأحداث والمشاهد المحتملة لمستقبل العراق*********أولاً: العوامل التي فجرت الانتفاضة الشبابية السلميةإن القراءة المتمعنة في العوامل التي فجَّرت الانتفاضة الشبابية السلمية في الأول من تشرين الأول ......

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