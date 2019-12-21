سامح عسكر - ماذا يحدث لشعب الإيجور المسلم في الصين؟

2019/12/21 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر بالنسبة لمشكلة شعب الإيجور في الصينتحدثت قديما بشأن مشكلتهم بشئ من الإيجاز ، والآن يمكن شرح وضعهم بالتفصيل وبنقاط موجزةأولا: الإيجور أقلية عرقية تركية تسكن في إقليم شنغيانج في غرب الصين والمسمى لدينا ب "تركستان الشرقية" وترجمتها "أرض الأتراك" بلغة الآريين في آسيا الوسطى، كذلك هي أقلية تبلغ حوالي 12 مليون نسمة تقريبا يعيش معها في شنغيانج ملايين من القرغيز والكازاخ وبعض الشعوب الصيني......

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