2019/12/21 | 16:45 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ البصرة يهدد 7 شركات بسحب العمل منها وإدراجها بـ"القائمة السوداء") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ البصرة يهدد 7 شركات بسحب العمل منها وإدراجها بـ"القائمة السوداء") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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