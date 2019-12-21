رغم الاجتماعات وتعزيز المنطقة بقوات خاصة.. الاشتباكات العشائرية تتجدد في ابي صيدا

2019/12/21 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ديالى

افاد مصدر محلي في داخل محافظة ديالى، السبت، بتجدد الاشتباكات العشائرية في مركز ناحية ابي صيدا تجددت بعد هدوء نسبي استمر ساعات.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "الاشتباكات العشائرية في مركز ناحية ابي صيدا (٢٥كم شمال شرق بعقوبة)، تجددت مرة اخرى باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بعد هدوء نسبي استمر ساعات ".

واضاف المصدر، ان "الاجهزة الامنية تحاول السيطرة على الموقف الامني واعادة الهدوء".

وأفاد مصدر أمني في ديالى، امس الجمعة، بانتشار قوة مدرعة قادمة من العاصمة بغداد في 5 مناطق داخل ناحية ابي صيدا، شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة مدرعة قواها سريتين قادمة بغداد، بدأت بالانتشار في 5 مناطق داخل ناحية ابي صيدا (30/كم شمال شرقي بعقوبة)"، مبيناً أن "القوة اخذت مواقعها ضمن خطة جرى الاعداد لها من قبل لجنة أمنية عليا معنية بمتابعة أمن الناحية".

وأضاف، أن "القيادات الامنية العليا في ديالى وضعت خارطة طريق لمعالجة ازمة ناحية ابي صيدا تتألف من 3 نقاط رئيسية لإعادة الاستقرار ومعالجة ملف التوترات العشائرية ودفع النازحين للعودة، فضلا عن استعادة الحياة بشكل كامل، وتطبيق القانون باعتقال من صدرت بحقهم مذكرات قبض رسمية".

وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "الاجواء الامنية في ناحية ابي صيدا أفضل من يوم أمس، وتشهد هدوءا نسبيا، ولم تسجيل أي خروقات امنية خلال الساعات الماضية".

بغداد اليوم-متابعة

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، السبت (21 كانون الأول، 2019) بمقتل جندي بنيران قناص ينتمي لتنظيم داعشي في قرية المخيسة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "جنديا قُتِلَ بنيران قناص داعشي أثناء

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاعلام في هيأة الحشد الشعبي، السبت،عن احباط تعرض لداعش شرقي ديالى.

وقالت المديرية في بيان، إن "عملية عسكرية انطلقت، فجر اليوم، لملاحقة مجموعة من عناصر داعش حاولت التعرض على أحدى نقاطنا في نف

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية شؤون افواج الطوارئ في محافظة البصرة، السبت (21 كانون الاول 2019)، إلقاء القبض على متهم يقوم بإدخال الادوية الفاسدة عبر ميناء ام قصر، بمحافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه

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