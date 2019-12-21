غسان صابور - هذه السنة... حزينة مكركبة...

2019/12/21 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور هــذه الــســنــة...حــزيــنــة مــكــركــبــة...هذه السنة..هذه السنة التي سوف تموت وتنتهي وتمضي...لا ولن أبكي عليها...لا هــنــا..ولا هــنــاك...بهذا البلد الذي أعيش به من ستة وخمسين سنة..والذي اخترته كوطن وبلد وسياسة وثقافة...ولا بالبلد الذي ولدت بـه هناك..والذي غادرته..بلا أسف..ولا حنين..ولا حسرة..ولا ذكريات..ولكنني ما زلت مرتبطا بأمراضه وعلاته..وتمارين لغته..محاربا عاداته......

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