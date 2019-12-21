2019/12/21 | 17:23 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. مطالبة بتعديل قانون التقاعد الموحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 17:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مطالبة بتعديل قانون التقاعد الموحد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مطالبة بتعديل قانون التقاعد الموحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).