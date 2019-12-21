البناء : المحكمة الاتحادية هي المعنية بحسم الجدل بشأن الكتلة الأكبر

2019/12/21 | 17:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكد تحالف البناء ان المحكمة الاتحادية هي المعنية بحسم الجدل بشأن الكتلة الأكبر.وقال القيادي في التحالف النائب محمد الغبان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للتحالف، إنه “تم تقديم اسم مرشح التحالف لمنصب رئاسة الوزراء الى رئيس الجمهورية”.وأضاف الغبان، أن “الجدل بشأن الدوائر الانتخابية سيحسم اليوم وسيصوت على قانون الانتخابات في جلسة الاثنين”.[…]

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