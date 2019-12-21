العراق: استمرار الخلاف في البرلمان حول تعيين رئيس حكومة جديد عشية نهاية المهلة القانونية

2019/12/21 | 17:28 - المصدر: فرانس 24

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باتت المشاورات على أشدها بين الرئيس العراقي برهم صالح والكتل البرلمانية بغرض تسمية رئيس حكومة جديد عشية انتهاء المهلة القانونية، لكن الخلافات بين مختلف الأطراف ما زالت قائمة، كما أكد مراسل فرانس24 في بغداد إبراهيم صالح، ولا سيما بشأن هوية الكتلة الأكبر في البرلمان.

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