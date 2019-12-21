2019/12/21 | 17:31 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف، أن ضبط سلمية التظاهرات يسهل عمل القوات الأمنية في اجهاض الجريمة....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلف: سلمية التظاهرات في العراق تعزز من اجهاض الجريمة
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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