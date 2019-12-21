2019/12/21 | 17:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف، أن ضبط سلمية التظاهرات يسهل عمل القوات الأمنية في اجهاض الجريمة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلف: سلمية التظاهرات في العراق تعزز من اجهاض الجريمة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلف: سلمية التظاهرات في العراق تعزز من اجهاض الجريمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).