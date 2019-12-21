الاتحاد الوطني يسمي كوسرت رسول رئيسا لمجلسه الاعلى السياسي

2019/12/21 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت منح منصب رئيس المجلس الاعلى السياسي للحزب الى نائب امينه العام كوسرت رسول علي.

وانطلق في وقت سابق من اليوم قعاليا المؤتمر العام الرابع للاتحاد الوطني والذي سيتمر لبضعة ايام.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان الاتحاد الوطني قرر خلال مؤتمره العام المنعقد في السليمانية ان يتولى رسول المنصب المذكور.

ويتضمن المجلس الاعلى السياسي للاتحاد الوطني 8 اعضاء من المكتب السياسي.

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