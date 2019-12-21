2019/12/21 | 17:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أنهى نادي رادنيتشكي الصربي عقد لاعب منتخبنا الوطني ريبين سولاقا.

وقال مصدر مقرب من اللاعب انه تك إنهاء عقد اللاعب بالتراضي بين الطرفين.

وشارك سولاقا أساسياً في اغلب مباريات النادي الصربي وقدم مستويات مميزة.

ولم يحسم اللاعب وجهته المقبلة بانتظار العروض التي ستقدم له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رادنيتشكي الصربي ينهي عقد لاعب منتخبنا الوطني ريبين سولاقا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رادنيتشكي الصربي ينهي عقد لاعب منتخبنا الوطني ريبين سولاقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).