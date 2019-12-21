صحيفة اميركية: إختيار بديل لعبد المهدي امر

2019/12/21 | 17:43 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاخباريةاكدت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم السبت، ان العثور على بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي امر مستحيل، فيما نوهت الى ان ازمة العراق الحالية...

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