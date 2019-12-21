مهاجم عراقي على اعتاب الانضمام الى الفيصلي الاردني

2019/12/21 | 17:44 - المصدر: العهد نيوز

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اقترب مهاجم نادي النفط، فرحان شكور، من الانتقال الى صفوف نادي الفيصلي الاردني في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر مقرب من شكور في تصريح

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