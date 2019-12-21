الحشد الشعبي يستعين بالكاميرات الحرارية لتأمين طريق كركوك - بغداد

2019/12/21 | 17:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كثفت قوات الحشد الشعبي، اليوم السبت، جهودها لتأمين طريق كركوك – بغداد.

وقال إعلام الحشد في بيان حصلت عليه "العهد نيوز"، إن "قوات اللواء

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