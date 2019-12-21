2019/12/21 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسؤول أمريكي: مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا استفزازية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسؤول أمريكي: مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا استفزازية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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