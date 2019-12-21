2019/12/21 | 17:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الوطني يسمي كوسرت رسول رئيساً لمجلسه الاعلى السياسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 17:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يسمي كوسرت رسول رئيساً لمجلسه الاعلى السياسي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يسمي كوسرت رسول رئيساً لمجلسه الاعلى السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).