إيران تمدد فترة دخول العراقيين من دون تأشيرة الى شباط المقبل

2019/12/21 | 17:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أبلغت شركة الخطوط الجوية العراقية مكتبها في العاصمة طهران، تمديد موعد العمل بتأشيرة الدخول للمسافرين العراقيين الى ايران من دون تأشيرة {فيزا}.

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