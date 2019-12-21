2019/12/21 | 17:55 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل..تحالف البناء: ننتظر من المحكمة الإتحادية العليا تسمية الكتلة الأكبر

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