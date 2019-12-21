تجربة فريدة في العراق: كيف أصبحت مزرعة قصب السكر في ذي قار؟.. شاهد الصور

2019/12/21 | 17:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بادرة لم يشهدها العراق منذ سنوات، أعلنت محافظة ذي قار نجاح تجربة زراعة قصب السكر بالمحافظة.ووفقا لناشطين، فأن” كلية الزراعة والأهوار بجامعة ذي قار اطلقت تجربة لزراعة قصب السكر قبل أيام حيث اعلن عن نجاحها اليوم “.وطبقا للناشطين فأن” التجربة تأتي لدعم المنتج الوطني وإعادة الحياة لمزارع قصب السكر التي اندثرت منذ […]

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