العراقي غازي فهد مدرباً للعين الإماراتي خلفاُ للكرواتي ايفان ليكو

2019/12/21 | 17:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقال نادي العين الاماراتي، السبت، مدربه الكرواتي ايفان ليكو وعين العراقي غازي فهد مدرب فريق 21 عاماً بديلاً موقتاً له، على خلفية النتائج السلبية.وكان العين سقط على أرضه امام الظفرة 1-2 في المرحلة العاشرة من الدوري الاماراتي الخميس، ليتراجع الى المركز الرابع برصيد 18 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر.وستكون أول مهمة […]

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