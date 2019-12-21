2019/12/21 | 17:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… رد القيادي في كتلة تحالف “سائرون” النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي يوم السبت على الجدل المثار حول الكتلة الاكبر التي يتمخض عنها ترشيح رئيس مجلس وزراء جديد بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي.وقال الكعبي في تصريح له تلقته (المستقلة) اليوم انه “لاعودة للكتلة الاكبر، فقد حُسِم موضوعها في الجلسة الاولى، و […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة تحالف الصدر ترد على البناء حول الكتلة الاكبر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة تحالف الصدر ترد على البناء حول الكتلة الاكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).