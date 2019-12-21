تحالف البناء يعلن تقديم اسم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية

2019/12/21 | 17:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…اعلن تحالف البناء يوم السبت عن تقديم مرشحه لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء الجديد الى رئيس الجمهورية برهم صالح خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.وكانت انباء تداولتها وسائل اعلام تمثل اطراف التحالف تفيد بان البناء رشح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الاعمال قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.ولا يحظى السهيل […]

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