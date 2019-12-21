العراق... استكشافات نفطية تزيد حجم المخزون والاحتياطي

2019/12/21 | 18:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم السبت، إضافة كميات جديدة من الثروة الهايدروكاربونية (النفط والغاز) الى ال...

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