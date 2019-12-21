حكم بالإعدام على أستاذ جامعي متهم بالتجديف في باكستان

2019/12/21 | 18:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاهور (باكستان)-(أ ف ب) – حكمت محكمة باكستانية السبت على أستاذ جامعي بالإعدام بعد إدانته التجديف بموجب قانون يقول معارضون إنه يستخدم عادة لاستهداف الأقليات والناشطين الليبراليين.وأوقف جنيد حفيظ (33 عاما) في آذار/مارس 2013 بتهم نشر تصريحات مهينة ضد النبي محمد على وسائل التواصل الاجتماعي.ويبقى التجديف من القضايا التي تثير الكثير من العنف […]

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