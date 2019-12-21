“بالوثيقة”.. تعيين ابنة اللواء عبد الكريم خلف في وزارة الداخلية

2019/12/21 | 18:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وافقت وزارة الداخلية، على تعيين ابنة عبد الكريم خلف المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء المستقيل، على ملاكها الدائم.واظهرت وثائق حصلت عليها “يس عراق”، تعيين لبنى ابنة المتحدث العسكري في وزارة الداخلية.وفي وقت سابق تداولت عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة رسمية تبين ان خلف قدم طلبا الى امانة […]

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