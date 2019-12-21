طقس العراق: المنخفض الوحش يصارع المرتفع السيبيري وأمطار متوقعة

2019/12/21 | 18:14 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تنتظر مناطق واسعة من العراق، منخفضاً ينبثق من منخفض آخر جوي عميق متمركز شرق المحيط الاطلسي، اطلق عليه...

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