ماكرون: القوات الفرنسية قتلت 33 إرهابيا في مالي

2019/12/21 | 18:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب ألقاه في ساحل العاج، إن القوات الفرنسية قتلت 33 ”إرهابيا“، اليوم السبت، في منطقة موبتي في مالي.

وأكدت قيادة الجيش الفرنسي سقوط هذا العدد من القتلى خلال هذه العملية، التي قالت إن القوات الفرنسية نفذتها الليلة الماضية قرب الحدود الموريتانية.

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