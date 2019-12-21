بالصور .. ارسنال يواصل نزيف النقاط امام أيفرتون

2019/12/21 | 18:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةواصل آرسنال نزيف النقاط، بالتعادل سلبيًا مع إيفرتون، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك، ضمن لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنكليزيوبتلك النتيجة ارتفع رصيد آرسنال إلى 23 نقطة ليرتقي إلى المركز التاسع، كما رفع إيفرتون رصيده إلى 19 نقطة ليرتقي إلى المركز الـ 15

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