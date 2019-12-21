تحالف البناء يدعو رئيس الجمهورية للإلتزام بالتوقيتات الدستورية

2019/12/21 | 18:14 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا تحالف البناء، اليوم السبت، رئيس الجمهورية برهم صالح للإلتزام بالتوقيتات الدستورية باختيار مرشح لرئاسة الوزراء.وقال التحالف في بيان، إنه قدم مرشحا لمنصب رئاسة الوزراء...

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