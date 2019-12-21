الكتل النيابية تجتمع عصرا لبحث قانون الانتخابات واختيار مرشح

2019/12/21 | 18:14 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أنّ تجتمعَ الكتل النيابية عصر هذا اليوم في سعيٍ منها للتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف حول قانون الانتخابات النيابية واختيار مرشح يخلف عبد المهدي .وأفاد...

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