2019/12/21 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن نادي العين الاماراتي، تسمية مدرب فريقه الرديف، العراقي غازي فهد، مدرباً مؤقتاً للفريق بعد اقالة موكله ايفان ليكو.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقي غازي فهد مدرباً مؤقتاً للعين الاماراتي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقي غازي فهد مدرباً مؤقتاً للعين الاماراتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).