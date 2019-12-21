2019/12/21 | 18:16 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بكين: واشنطن ارتكبت خطأَ وعليها تصحيحه فورا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/21 | 18:16.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكين: واشنطن ارتكبت خطأَ وعليها تصحيحه فورا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكين: واشنطن ارتكبت خطأَ وعليها تصحيحه فورا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكين: واشنطن ارتكبت خطأَ وعليها تصحيحه فورا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).